Türk okçuluğuna gönül veren yabancılar İstanbul'da yarıştı

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelecek nesillere aktaracağımız sadece binalar, alanlar, okullar değil, kültürümüzü, benliğimizi, dilimizi, geçmişimizi de koruyarak aktarmamız gerekiyor. Bir tarihi eseri nasıl koruyorsak eğer dilimizi, kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi de gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. O manada Okçular Vakfı'nın yaptığı sadece spor faaliyeti değil, çok büyük bir kültür faaliyetidir." dedi. İstanbul Okçular Vakfı'nda düzenlenen Kemankeş Projesi toplantısına Kurum, projede iki önemli durumun söz konusu olduğunu, birincisinin; Okçular Vakfı'nın ülke içerisinde ve dışarısında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler olduğunu söyledi. İkincisinin ise Yunus Emre Enstitüsü'nün yurtdışında 58 ülkede Türk dilini, dinini ve kültürünü bütün dünyaya öğrettiğini belirten Kurum, enstitülerde öğrenim gören öğrencilerin, çok kısa zamanda Türk dilini öğrendiklerini ve Türkiye'yi tanıma fırsatı bulduklarına ifade etti. Öğrencilerin, Osmanlı'dan bu yana gelen ecdadı tanıma fırsatı bulduklarına da değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Aslında bakarsanız tüm dünyada turizm faaliyeti yürütüyor. Bu manada biz de geçmiş ayda, Rusya'ya gittik, enstitümüzü ziyaret ettik ve orada mütevazi ortamlarda, mütevazi şartlarda, ülkemizi, Türk dilini, dinini çok güzel bir şekilde tanıtıyorlar. Ülkemizi orada çok güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Bu manada yaptıkları görev, aldığı misyon çok önemli. İnşallah bunların sayısını arttırdığımız zaman hem ülkemizdeki faaliyetlerin hem ülkemize bakış açısını hem de kendimizi daha iyi anlatabileceğimiz bir ortam olacağına yürekten inanıyoruz." Okçular Vakfı'nın da okçuluk, at binme ve güreş gibi ata sporlarını, insanlara öğretme noktasında büyük bir çaba gösterdiğini anlatan Kurum, "Bu da gelecek nesillere aktaracağımız sadece binalar, alanlar, okullar değil, kültürümüzü, benliğimizi, dilimizi, geçmişimizi de koruyarak aktarmamız gerekiyor. Bir tarihi eseri nasıl koruyorsak eğer dilimizi, kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi de gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. O manada Okçular Vakfı'nın yaptığı sadece spor faaliyeti değil, çok büyük bir kültür faaliyetidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bakanlık olarak 81 ilde, en az bir tane olmak üzere millet bahçeleri, millet kıraathaneleri projeleri olduğunu kaydeden Kurum, bu projelerin insanların kaynaşması noktasında insanları bir araya getirecek olan ortamlar olacaklarını vurguladı. Millet bahçelerinin sadece yeşil alan düzenlemesi olmayacağını aktaran Kurum, şunları söyledi: "Yeşil alan içerisinde tüm sosyal faaliyetlerin yapılabileceği, bunun içerisinde ata sporlarımızın olduğu, okçuluğun yapıldığı, güreşlerin yapıldığı, sağlıklı yaşam alanlarının olduğu millet bahçesi olacak ki gelecek nesillere bizim geçmişimizi net bir şekilde aktaralım." İstanbul'da Atatürk Havalimanı içerisinde yapılacak olan yaklaşık 14 milyon metrekare alan içerisinde bu faaliyetlerin birçoğunun gerçekleştireceğine işaret eden Kurum, Küçükçekmecede Okçular Vakfıyla gerçekleştirilen projede de yine buna benzer projenin İstanbul'a kazandırılacağını belirtti. - "Türk kültürünün dünyada hak ettiği yere kavuşmasını diliyorum"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise bu merkezin, şehrin ortasında hem mimari hem de kültürel özelliğiyle ön plana çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği mahalle. Sayın Cumhurbaşkanımızın mahallesi. Bizim evimize kuş bakışı 200-300 metre mesafede. Burası eski ihtişamına kavuştu. Buranın açılmasıyla Türkiye’de okçuluk yapanların sayısı 6 kat arttı. Kemankeş Projesi’yle dünyanın dört bir yanında Yunus Eme Enstitüsü’yle okçuluk yapılıyor. Dünyanın dört bir yanında geleneksel Türk okçuluğu tekrar insanlara gösterildi. İnşallah, Yunus Emre Enstitüleri daha da zenginleşerek artacak. Türk kültürünün dünyada hak ettiği yere kavuşmasını diliyorum." Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da bir yıl önce Yunus Emre Enstitüsü ile yaptıkları anlaşma gereği yabancı sporculara okçuluk eğitimi verildiğini aktardı. Bu aktiviteyle sporcuların medeniyet değeriyle tanışmış olduğunu ifade eden Yıldız, "Buradan eğitim gören Amerika'dan Malezya'ya, Ortadoğu'dan, Balkanlar'dan, her bir taraftan gelen kardeşlerimiz Türk okçuluğuyla tanıştı, ok ve yayı kuşandı." dedi.