Türk operası dünya semalarında

EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin tanıtımı için çok özel bir video çektiklerini belirterek, "Hem yurt içi hem yurt dışında yüksek ilgiyi yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

1 Eylül'de başlayacak 26. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY'nin iş birliğiyle çekilen ve adeta "Türk operasını uçuran" tanıtım filmiyle, mümkün olduğunca çok sanatsevere ulaşılması hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda çekilen, Ankara ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yanı sıra DOB Genel Müdürü Murat Karahan, Genel Koordinatör Oğuz Sırmalı, sopranolar Feryal Türkoğlu, Seda Arayıcı Ayazlı, Görkem Ezgi Yıldırım, bale sanatçısı Özge Onat'ın kamera karşısına geçtiği tanıtım filmi, sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pilot rolündeki Karahan'ın "Antalya Havalimanı'na iniş için alçalıyoruz." anonsuyla başlayan tanıtım filminde, yolcu bölümünde yer alan DOB sanatçıları, Verdi'nin "La Traviata" operasından "Brindisi" parçasını hep bir ağızdan seslendiriyor. Balerin Onat da dansıyla müziğe eşlik ediyor.