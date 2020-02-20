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  4. Türk Ordusu İdlib’de 2 Kayıp Verirken Rusya Türkiye’yi Suçladı

Türk Ordusu İdlib’de 2 Kayıp Verirken Rusya Türkiye’yi Suçladı

20.02.2020 18:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı İdlib’deki hava saldırısında iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini, beş askerin de yaralandığını açıkladı. Reuters ajansı, Rusya'nın Türkiye’yi Esat güçlerine karşı savaşan militanlara top ateşiyle destek vermekle suçladığını bildirdi

Türk Ordusu İdlib’de 2 Kayıp Verirken Rusya Türkiye’yi Suçladı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki hava saldırısında iki Türk askerinin yaşamını yitirdiğini, beş askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada “Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada hava saldırısı sonrası belirli hedeflere karşılık veriliği belirtilerek, “Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir” bilgisi yer aldı.

Reuters haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi Esat güçlerine karşı savaşan militanlara top ateşiyle destek vermekle suçladığını duyurdu. Rus haber ajanslarına dayandırılarak verilen haberde, Rusya ordusunun İdlib’te Türkiye’nin desteklediği militan grupları hedef alan hava saldırısı düzenlendiği, top ateşinin bir süre sonra kesilerek Suriye ordusunun saldırıları bastırdığı açıklandı.

Öte yandan Bloomberg internet sitesi Türkiye'nin Rusya'yı İdlib'de caydırmak için Amerika'dan Patriot füze sistemi istediğini iddia etti. Türk kaynaklardan bu iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.

İdlib'de son haftalarda çok sayıda TSK personelinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejim güçlerinin geri çekilmemesi halinde her an bir operasyon başlatılabileceğini açıklamıştı.

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