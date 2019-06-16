Türk Ordusu İlk Defa Resmen Şam Rejimiyle Çatıştı

Suriye'de sekizinci yılındaki iç savaşta kendi sınırını korumak gerekçesiyle sınır ötesinde askeri varlığıyla operasyonlar yürüten Türkiye, ilk kez Şam rejimi ordusu ile çatışma yaşandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, yazılı açıklamasında, “kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısı” üzerine Suriye rejim gücüne karşılık verildiğini bildirdi. Açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” denildi.

Türkiye, Suriye'de şimdiye dek terör örgütü olarak kabul ettiği unsurları hedef alarak askeri karşılık veriyordu.

Türkiye, bugüne kadar Suriye topraklarında sadece terör örgütleriyle mücadele kapsamında askeri çatışmalara girmişti. TSK, ilk önce Fırat Kalkanı Operasyonu ile kendi sınır bölgesinden Cerablus

