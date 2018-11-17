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"Türk ortopedisi Batı'dan geri değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

TOTBİD Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk: - "Türk ortopedisi bugün Batı'dan geri değil. Son yıllarda hem meslektaşlarımızın kendini geliştirmesi hem de alana yapılan desteklerle belli bir seviyeye geldik. Birçok şeyi yapar durumdayız ve dünyanın gerisinde değiliz."

EDİRNE (AA) - Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, "Türk ortopedisi bugün Batı'dan geri değil. Son yıllarda hem meslektaşlarımızın kendini geliştirmesi hem de alana yapılan desteklerle belli bir seviyeye geldik. Birçok şeyi yapar durumdayız ve dünyanın gerisinde değiliz." dedi.

Edirne'de düzenlenen "11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri"ne katılan Öztürk, Türkiye'de, ortopedi alanında son yıllarda önemli atılımlar yaşandığını söyledi.

Türk ortopedistlerin hem bilimsel hem de uygulama anlamında başarılı çalışmalar yaptığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Türk ortopedisi bugün Batı'dan geri değil. Son yıllarda hem meslektaşlarımızın kendini geliştirmesi hem de alana yapılan desteklerle belli bir seviyeye geldik. Birçok şeyi yapar durumdayız ve dünyanın gerisinde değiliz. Bunu başarmamıza dışa açılmanın önemli bir rolü var. Gerek toplantılara katılma, gerekse de konuşmacı olarak yurt dışındaki toplantılara gitme konusunda büyük bir gelişme yaşıyoruz. Bütün üniversitelerden, Anadolu'nun en ücra köşesindeki üniversitelerden meslektaşlarımız yurt dışındaki bilimsel toplantılara gidebiliyor. Tabi bunun bir maddi desteği gerekiyor. Bu destekler var olduğu sürece Türk tıbbı hiçbir zaman geri kalmayacaktır."

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- "Yerli üretime önem verip, imalatçıların desteklenmesi gerekli"

Öztürk, ortopedik malzemelerin hastaların tedavisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ortopedik malzemelerin üretiminde yerli imalatçıların önemine değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Ortopedide en önemli yeri ortopedik malzemeler oluşturuyor. Daha iyi noktalara gelebilmemiz için bu konuda ilerlemeler kaydetmeliyiz. Hem yurt içi yerli imalatı geliştirmemiz hem de ithal malları rahatlıkla ülkeye getirmemiz lazım. Modern malzemelerin kullanımı ortopedi hastalarının iyileşmesi için çok gerekli. Bunun için devletimizden beklentilerimiz var. Bazı malzemelerin gelmesinde zorluklar yaşanıyor. Bu sıkıntıların çözülmesiyle daha iyi noktalara geleceğimizi inanıyorum. Yerli üretime önem verip, imalatçıların desteklenmesi gerekli. Yerli imalatçılarımız daha kaliteli malzemeler üretmeli. Bunun için onlara gerekli desteği vermeliyiz. Elde edilecek gelişmelerle Türk ortopedisinin bugünkü seviyesinden de daha ileri seviyelere çıkmasını bekliyoruz."

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11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri batı gelişme ortopedi Prof. Dr. İrfan Öztürk

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