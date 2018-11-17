"Türk ortopedisi Batı'dan geri değil"

EDİRNE (AA) - Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, "Türk ortopedisi bugün Batı'dan geri değil. Son yıllarda hem meslektaşlarımızın kendini geliştirmesi hem de alana yapılan desteklerle belli bir seviyeye geldik. Birçok şeyi yapar durumdayız ve dünyanın gerisinde değiliz." dedi.

Edirne'de düzenlenen "11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri"ne katılan Öztürk, Türkiye'de, ortopedi alanında son yıllarda önemli atılımlar yaşandığını söyledi.

Türk ortopedistlerin hem bilimsel hem de uygulama anlamında başarılı çalışmalar yaptığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Türk ortopedisi bugün Batı'dan geri değil. Son yıllarda hem meslektaşlarımızın kendini geliştirmesi hem de alana yapılan desteklerle belli bir seviyeye geldik. Birçok şeyi yapar durumdayız ve dünyanın gerisinde değiliz. Bunu başarmamıza dışa açılmanın önemli bir rolü var. Gerek toplantılara katılma, gerekse de konuşmacı olarak yurt dışındaki toplantılara gitme konusunda büyük bir gelişme yaşıyoruz. Bütün üniversitelerden, Anadolu'nun en ücra köşesindeki üniversitelerden meslektaşlarımız yurt dışındaki bilimsel toplantılara gidebiliyor. Tabi bunun bir maddi desteği gerekiyor. Bu destekler var olduğu sürece Türk tıbbı hiçbir zaman geri kalmayacaktır."