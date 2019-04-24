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Türk otomotiv sektörü Latin Amerika'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 07:42 | Son Güncelleme

Türk otomotiv sektörü, Latin Amerika'nın en büyük otomotiv yedek parça, ekipman ve servis fuarı Automec 2019'a 29 firma ile milli katılım sağladı

Türk otomotiv sanayisi, Latin Amerika'nın en büyük otomotiv yedek parça, ekipman ve servis fuarı Automec 2019'a 29 firma ile milli katılım sağladı.

Expo Sao Paulo fuar alanında gerçekleştirilen Automec 2019 fuarına, 20'den fazla ülkeden bine yakın katılımcı katılıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin organizasyonunda milli katılım sağlanan fuardaki Türkiye alanı, sektör yöneticilerinin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Ticaret Ateşesi Cansu Dinçer Zeybek, fuarı ziyaret etti. Fuara katılan Türk firmaları ile görüşen Gedik ve Zeybek, Latin Amerika pazarı hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Her iki yılda bir otomotiv sektördeki en büyük distribütörleri, otomobil parçası perakendecilerini, otomotiv atölyelerini ve uluslararası tedarikçileri bir araya getiren Automec fuarını 2017 yılında, 40 bini karar alma gücüne sahip üst düzey yönetici olmak üzere toplam 74 bin kişi ziyaret etmişti.

Türkiye, direkt satın alma amacıyla 30 binden fazla alıcının ziyaret ettiği son Automec fuarına 19 firma ile milli katılım sağlamıştı.

23 Nisan'da açılan Automec 2019 fuarı, 27 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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Automec Sao Paulo 2019 OTOMOTIV FUARI Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birilği

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