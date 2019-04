Türk otomotiv yan sanayisinden dijitalleşme adımı

- "Süreç içerisinde firmalar sektörlerine yönelik birçok bağlantıya ulaşıyor"

Doç. Dr. Deniz Tunçalp, programın İstanbul'daki hazırlık dönemini başarıyla tamamlayan 8-10 firma ile birlikte ABD’ye gidildiğini belirterek, şunları söyledi:

"ABD’deki ofislerimiz San Francisco, Chicago ve New York gibi girişimcilik ekosisteminin kalbinin attığı yerlerde. Firmalar bu ofislerde uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve diğer girişimciler ile bir araya geliyor. Her sabah 08.00’de brifing toplantısı gerçekleşiyor. Bu toplantıda firmalar bir önceki gün ne yaptıklarını, o gün ne yapacaklarını, kaç potansiyel müşteri/iş ortağı ile görüşeceklerini anlatıyor. Ayrıca, firmaların gün içerisinde atacakları adımlar belirleniyor. Mentorlarımız firmaların ihtiyacı olduğu her an yanlarında oluyor. Birebir sonuç odaklı ve yoğun ilerleyen bu bir aylık süreç içerisinde firmalar sektörlerine yönelik birçok bağlantıya ulaşırken, müşteri, partner ve distribütör adayları ile ilişkilerini de geliştiriyor."

Tunçalp, seçilen firmalar için ilk ay yol haritası çizildiğini, ikinci ay bu firmaların hedef pazarlara entegrasyonunun sağlandığını, üçüncü ayda da firmaların o pazarlarda kalıcı olmasına çalışıldığını ifade ederek, pazar olarak sadece en zor pazar olan ABD'nin hedeflenmediğini, oradaki tecrübeyle başka pazarlara da açılma şansı doğduğunu söyledi.