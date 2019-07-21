'Türk Oyunları Şöleni' Erzurum'da başladı

İki gün sürecek oyunların açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ise 45'inci yıldönümü olduğunu hatırlattı. Allah'a 'kötü gün göstermesin' diye dua ettiklerini belirten Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Bu coğrafyada onlarca kavim ve medeniyet kurulmuş hüküm sürmüş. Ama bu coğrafyaya zayıf devlet hiç yaşayamamış. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor, burada güçlüyseniz ayakta kalıyorsunuz. Burada eğer ekonomik, siyasi, askeri gücünüzü ortaya koyuyorsanız ayakta kalıyorsunuz, yoksa gözü olanlar geliyor hayatiyetinize son veriyorlar" dedi.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Türk Oyunları Şöleni' başladı. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şölenin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu coğrafyasının zor bir coğrafya olduğunu belirterek, Türkiye'nin 3 yanının deniz, dört tarafının düşmanla çevrili olduğunu söyledi.

'3 YANIMIZ DENİZ, 4 YANIMIZ DÜŞMANLA ÇEVRİLİ'

Gençken ağabeylerinin '3 tarafımız denizlerle, 4 tarafımız düşmanla çevrili' dediği zaman bu sözleri abartılı bulduklarını ifade eden Özhaseki, "Ama yıllarca kamuda belediye başkanı, Bakan olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum bu söz az söylenmiş bir söz. Dört bir tarafımız düşmanla çevrili. Bize düşen bir, beraber olmak, güçlü olmak. Minarelerden ezanlar eksilmesin, bayrak inmesin diyorsak birlik beraberliğimizi korumak zorundayız. PKK gibi lanet örgütlere yüz vermeyecek, FETÖ gibi iki yüzlü, milletin damarlarına kadar işlemiş hala sinsi çalışan, Amerika'nın güdümünde oturup, oradan emir alanlara yüz vermeyeceğiz. Onların sözlerine kanmayacağız. Çocuklarımızı onlara kaptırmayacağız. Terör örgütleriyle savaşırken, şeytan taşlarken bir taraftan da ibadete devam edeceğiz, çalışacağız, gayret edip büyüyeceğiz. "diye konuştu.

S-400 KONUSU

Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili yaşanan tepkilere de değinen Özhaseki, "S-400 savunma silahı, kendimizi koruyacağız. İstiklalimizin, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz silahın alınma noktasında, paramızla aldığımız silaha karışıyorlar. Alamazsınız yaptırım uygularız diyorlar. Siz ne biliyor ne istiyorsanız yapın. Biz kendi başımızın çaresine bakmaya devam edeceğiz. Yolumuz, çizgimiz, istikametimiz ve hedefimiz belli" dedi.