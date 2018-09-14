"Türk partnerlerimizle İdlib'deki durumu çözmeye çalışıyoruz"

BERLİN (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki durumu varılan anlaşmalara uygun bir şekilde çözmek için Türkiye ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Lavrov Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Lavrov, "Türk partnerlerimizle yoğun bir şekilde İdlib'deki durumu varılan anlaşmalara uygun çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Çatışmasızlık bölgelerin oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya işaret eden ve bunun uygulanması gerektiğini ifade eden Lavrov, buna paralel olarak Türkiye ile yoğun iş birliği içinde bulunduklarını belirtti.

Lavrov, İdlib'deki sivillere yönelik insani yardım koridorlarının oluşması için katkı sağladıklarını kaydetti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun geçmişte Musul ve Rakka'ya düzenlediği operasyonda uzlaşma görüşmelerinin yapılmadığını ve insani yardım koridorları oluşturma girişiminde bulunulmadığını hatırlatan Lavrov, Rakka'da yaşananların bir insani felaket olduğunu ancak herhangi bir sebepten dolayı bu konuda kimsenin konuşmadığını söyledi.