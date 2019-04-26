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Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumu, Dünya Fikriyet Günü kapsamında ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ konulu seminer düzenledi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Türk Patent binasında düzenlenen ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ konulu seminerde konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Dünya Fikriyet Günü kapsamında ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ konulu seminer düzenledi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Türk Patent binasında düzenlenen ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ konulu seminerde konuştu. Spora genelden bakıldığında farklı dallarda çok büyük bir değer oluşturulduğunu gördüklerini söyleyen Asan, sporla ilgili 100 farklı patent sınıfında 2 milyonun üzerinde patent başvurusu olduğunu aktardı. Özellikle sporla ilgili ürünlerde ’kasklar, ayakkabılar, kayak malzemeleri’ ve çok farklı alanlarda patent başvurusu olduğunu anlatan Asan, "Hiç kuşkusuz, yine marka dendiği zaman belki de sporla ilgili ürünler, televizyonlarda da hepimizin ilk sıralarda yer almaktadır. Tasarım boyutu aynı şekilde, sporla ilgili ürünlere baktığımız zaman, tasarımla birlikte çok büyük bir katma değer söz konusu" ifadelerini kullandı.
Fikri mülkiyet ve spor ilişkisine değinen Asan, ürün ve servislerde gelir elde etmek, inovasyonu geliştirmek, ülke imajını ön plana çıkarmak, uluslararası ticaret ve sağlıklı yaşamı geliştirme konularının öne çıktığını anlattı.
Asan, konuşmasının ardından kurum bünyesinde düzenlenen Selahattin Karaca Futbol Turnuvası’nı kazanan takıma kupasını verdi.

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri

Türk Patent Kurumundan ’Spor ve Fikri Mülkiyet Hakları’ semineri
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