Türk pilotu, ilk F-35 uçuşunu yaptı

ANKARA (DHA) Türk pilotunun, ilk F-35 uçuşu gerçekleştirildi. TSK'dan konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir."

