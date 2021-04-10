Türk Polis Teşkilatına özel mesajlar ve sözler | Şehit polislerle ilgili anlamlı, duygulu mesajlar ve sözler

Ülkemizde her yıl kutlanan Polis Haftası'nda Türk Polis Teşkilatına özel mesajlar ve sözler araştırılıyor. 10 Nisan 1845 yılında temelleri atılan Türk Polis Teşkilatının bu yıl 176. yıl dönümü kutlanacak. Sosyal medya üzerinden Polis Haftası için en güzel mesaj ve sözler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Türk Polis Teşkilatına özel mesajlar ve sözler...

EN GÜZEL POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.