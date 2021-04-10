Türk Polis Teşkilatına özel mesajlar ve sözler | Şehit polislerle ilgili anlamlı, duygulu mesajlar ve sözler

Ülkemizde her yıl kutlanan Polis Haftası'nda Türk Polis Teşkilatına özel mesajlar ve sözler araştırılıyor. 10 Nisan 1845 yılında temelleri atılan Türk Polis Teşkilatının bu yıl 176. yıl dönümü kutlanacak. Sosyal medya üzerinden Polis Haftası için en güzel mesaj ve sözler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Türk Polis Teşkilatına özel mesajlar ve sözler...
EN GÜZEL POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.
Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.
Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.
Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum
Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.
Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 176. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim.
Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım.
Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum.
Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.
Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 176. Yaşı kutlu olsun.
Polis kanun adamıdır.Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-
Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyorum.