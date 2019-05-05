Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 2017-2018 yıllarında Merkez ve Taşra Teşkilatına 115 adet binek taşıt, bir adet bomba imha aracı ve 20 adet motosiklet alımı yaptığını, demirbaş, teknik cihaz, tefriş malzeme alımı ve bina tadilatlarına da toplamda 13,5 milyon lira destek sağladığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Uzunkaya, 174 yıllık tarihi şan ve şeref sayfalarıyla dolu, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusu olan Türk Polis Teşkilatının gücünü milletten aldığını belirtti. Teşkilatın her zaman seçilmiş meşru otoritenin emrinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirmekte olduğunu aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti: Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Fatih'te 3 katlı binada çökme: 3 yaralı (1) Görevdeyken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

"Ülkemizin dört bir yanında milli birlik ve beraberliğimizin korunması ve sağlanması için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatımız, kanunların kendisine yüklediği görevleri yerine getirirken genel bütçe imkanlarının yanı sıra ilave kaynak ve desteklere de ihtiyaç duymaktadır. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, emniyet teşkilatımızın ortaya çıkan yeni ve acil ihtiyaçlarının karşılanması, güçlendirilmesi, her yönüyle en ileri seviyeye ulaştırılması ve bunları yaparken de Türk milletinin maddi ve manevi desteğinin sağlanması amacıyla 1975 yılında 74 hamiyetperver insan tarafından kurulmuştur." Vakfın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Uzunkaya, şöyle devam etti: "Vakfımız 2017-2018 yıllarında Merkez ve Taşra Teşkilatına 115 adet binek taşıt, bir adet bomba imha aracı ve 20 adet motosiklet alımı yapmış, demirbaş, teknik cihaz, tefriş malzeme alımı ve bina tadilatlarına da toplamda 13,5 milyon lira destek sağlamıştır. Ayrıca yaşanan terör olayları sebebiyle emniyet hizmet binaları ve lojmanlarında meydana gelen hasarların onarılıp yenilenmesinden tutun da modern ve ileri teknoloji ile donatılmış çevre güvenlik tedbirlerinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulan harcamaların hatırı sayılır bir kısmı da yine vakfımızca karşılanmış olup hizmet binası inşaat ve onarımları için 2017 ve 2018 yılında toplam 32 milyon lira harcama yapılmıştır. Bütün bunlara ilaveten 2017-2018 yıllarında polis evleri ve polis moral eğitim merkezlerine 26 milyon lira, demirbaş ve tefriş malzemeleri alımları için 1,5 milyon lira ve teknik cihaz alımları için ise 2,5 milyon lira tutarında yardım yapmıştır."