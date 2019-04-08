Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk polisinin, köklü geçmişiyle aydınlık yarınlara güven telkin ettiğini belirtti.

Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, vatanın her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan, tarihi üstün kahramanlıklarla dolu, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladığını kaydetti.

Türk Polis Teşkilatının 174 yıldan beri ülkede güven ve huzur ortamını sağlamayı kendine asli vazife saydığını, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruduğunu, hukuka ve yasalara bağlı faaliyet gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları aktardı:

"Teşkilat mensuplarımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden her türlü ihanet ve saldırıya karşı, aziz canlarını ortaya koyarak kahramanca mücadele etmişlerdir. Bunun yanında polisimizin gösterdiği üstün cesaret, vakar, tevazu ve nezaket dolu çalışmalar, aziz milletimizin gönlünü ve takdirini kazanmış, duasını almıştır. Nüfus bakımından dünyadaki birçok ülkeden daha büyük olan İstanbul'umuzda, emniyet ve huzuru temin etmek ve güven ortamını kalıcı başarılarla sürdürmek oldukça zorlu bir vazifedir. Bu vazifeyi başarıyla yerine getirmede gösterdiği azim ve kararlılıkları nedeniyle başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan olmak üzere; maiyetinde görevli bütün amir ve yöneticilere, polis ve bekçilerimize teşekkür ediyorum.