Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda Polis Teşkilatının Türk milletinin güvencesi olduğunu kaydeden Aşkın, "Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak giden Türk polisi, bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edecektir. İhtiyaç duyduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan ve manevi varlığınızın desteğini her zaman hisseden bizler, şerefli görevimizi gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan polisler olarak yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." vurgusu yaptı.

Aşkın, gücünü yasalardan alan ve milletin huzuru için çalışan Türk Polis Teşkilatının, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün de teminatı olduğunu belirtti.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aşkın Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

İZMİR (AA) - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'de düzenlenen törenler ile kutlandı.

Törende Komiser Yardımcısı Uğur Dönmez, yaptığı konuşmada, polis teşkilatının en önemli görevinin devletin bütünlüğünü ve halkın huzurunu korumak olduğunu belirterek "Bizler göğsünü kurşuna siper eden, giydiği üniformanın ve gölgesinde hizmet verdiği şanlı bayrağın onurunu, her ortamda ve her koşulda koruyan, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet anlayışımızın koruyucusu ve takipçileriyiz. Sizlerin huzurunda Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaktan şeref duyuyor, bu bayrak uğruna onurlu ve şerefli üniformasını kutsal kanlarıyla daha da şereflendirmiş teşkilatımızın aziz şehitlerini rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Törene Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Hava Radar Kıta Komutanı Yüzbaşı Eser Demirözlü ve diğer ilgililer katıldı.

Törene, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Dikili İlçe Jandarma Komutanı Alaattin Duru, Dikili İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yıl dönümü dolayısıyla Dikili Öğretmenevi'nde emniyet mensuplarının aileleriyle katıldığı kutlama etkinliğinde emniyet müdürü Haykırer, çocuklarla yıl dönümü pastası kesti.

- Manisa

Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda sağanak altındaki törene, ilçe protokolü ve emniyet mensupları katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, emniyet güçlerinin kendi kültürüyle, kendini sürekli dinamik tutarak bugünlere kadar geldiğini belirterek, "Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkıyoruz. Onlar bizim emanetimiz, onlara sahip çıkıyoruz." dedi.

Bilgiç, Polis Şehitliği'ndeki törenin yağıştan dolayı iptal olduğunu hava şartlarının uygun olduğu bir günde şehitlik ziyaretini gerçekleştireceklerini ifade etti.