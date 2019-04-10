Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te törenlerle kutlandı.

Bursa'daki etkinlikler İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Ak, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Gün dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bir resepsiyon düzenledi.

Ak, resepsiyonda daha önceden evinde ziyaret ederek polis rozeti hediye ettiği ve polislerle ilgili bir şiir yazmasını istediği spastik engelli Yunus Arif Emre Çelebi tarafından kaleme alınan şiiri okudu.

Meslek hayatının 42. yılında olduğunu ifade eden Ak, şunları söyledi:

"Hepimiz mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Şehrimizde, ülkemizde güvenlik, asayiş ve huzurun temini anlamında güzel günler yaşıyoruz. Bursa'mızda güzel işler yapıyoruz. Bu konuda Bursa halkının bize önemli desteği oluyor. Güvenli Bursa dedi. Hakikaten Bursa'yı güvenli hale getirdi. Yeter mi? Bu yetmez. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."