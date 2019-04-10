Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da kutlama programları gerçekleştirildi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkiye'nin en güvenli kentlerinden olduğunu, alınan güvenlik önlemlerinin bunda önemli etkisi bulunduğunu dile getirdi.

Devlet olarak terörle mücadeleyi çok önemsediklerini aktaran Memiş, "Bu mücadeleyi yaparken Kürt vatandaşlarımıza başımızın tacı diyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bununla birlikte bölücü unsurlara karşı toleransımız sıfırdır. Bu ayrımı yaparak görevimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da, devlet, millet ve bayrak düşmanı her türlü terör örgütü ile mücadelenin kökü kazınana kadar devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından polisevi önünde sunulan gösteri ile devam eden program, şehit aileleri, gaziler ve emekli emniyet mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen yemek ile sona erdi.