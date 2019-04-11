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Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

"Çevik Sesler Korosu", "Bu Toprağın Sesi-Çevik Sesler" albümü çıkardı

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Çevik Sesler Korosu" tarafından, tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlanmak üzere 174. yıla özel olarak hazırlanan "Bu Toprağın Sesi-Çevik Sesler" albümü çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan öncülüğünde oluşturulan albüm, emniyet tarihinde yayınlanan ilk albüm olma özelliği taşıyor. Albümde toplam 13 esere yer verildi.

Albümdeki tüm eserler polis memurları tarafından seslendirilirken Yavuz Bingöl, "Yemen Türküsü’nü" polislerle seslendirdi.

Albümün ilk video klibi de "Çanakkale Türküsü"ne çekildi.

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