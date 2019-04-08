Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde açıldı.
Sergide, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan polislerin silahları da yer aldı.
Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yer aldığı sergi, 12 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacak.
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