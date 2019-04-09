İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarından oluşan "Engin Gönüllüler Korosu", Şef Aykut Aslan ve sanatçı Yavuz Bingöl eşliğinde sahneye çıktı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen etkinlikte, 35 özel eğitime ihtiyaç duyan çocuktan oluşan koro "Oy Oy Eminem" adlı eseri seslendirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Psikolog Özlem Bakan Yavaş, AA muhabirine, koronun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü bir proje olduğunu söyledi.

Komiser Yardımcısı Damla Gül de personeli ve çocuklarının mutluluğunu sağlamak, onların omuzlarındaki yükleri hafifletmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Koroda gönüllü olarak çalışan polis memuru Muhammet Sarı ise böylesine özel bir projede yer aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca Yavuz Bingöl'ün şefliğini yaptığı "Çevik Sesler Korusu" da sahne aldı.

Etkinliğe İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ile polisler, bekçiler ve vatandaşlar katıldı.

