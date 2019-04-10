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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 01:07 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suçların önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadelede üstlenmiş olduğunuz tüm görev ve sorumluluklarınızı eksiksiz olarak yerine getireceğinizden hiç şüphem yoktur"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suçların önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadelede üstlenmiş olduğunuz tüm görev ve sorumluluklarınızı eksiksiz olarak yerine getireceğinizden hiç şüphem yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın şanlı tarihi ve destansı mazisiyle milletine büyük bir aşk ve sadakatle hizmet ettiğini belirten Uzunkaya, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, milli ve manevi hasletlerle mücehhez, her zaman seçilmiş meşru otoritenin emrinde huzurun ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü siz fedakar ve vatansever mesai arkadaşlarımla birlikte kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Türk polisinin halkla bütünleşmiş bir hizmet anlayışını kendisine daima şiar edindiğini vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımız; huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarını ve özgürlük taleplerini hukukun dışına taşmadan karşılamayı, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek tarafsız görev anlayışı ile toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini almayı ve nihayet halkla bütünleşmiş bir hizmet anlayışını kendisine daima şiar edinmiş, vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde en kıymetli varlığı olan canını dahi vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır."

- "Ulvi değerlerimiz en büyük zenginliğimizdir"

Kahramanlıklarla dolu 174 yıllık köklü tarihi ve asırlardır bozulmadan nesillere aktarılan ulvi değerlerin Türk Polis Teşkilatı'nın en büyük zenginliği olduğuna işaret eden Uzunkaya, "Bu ulvi değerlerimizin ve bugüne kadar koruduğumuz milli birlik ve beraberliğimizin bekası adına her türlü suça, suç örgütlerine ve suçluya karşı amansız mücadelemizde sadece devletimizin kurumları arasında değil tüm dünyada da örnek olarak gösterilen bir seviyeye sizlerle birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suçların önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadelede Türk polisinin üstlendiği tüm görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getireceğini belirten Uzunkaya, teşkilat mensuplarına şöyle seslendi:

"Sizlerin, görevinizi ifa ederken hoşgörülü ve insani tavrınızla normal vatandaş ile suçluyu ayırmada gösterdiğiniz hassasiyetiniz her zaman yüce Türk milletini ziyadesiyle memnun etmekte, aynı zamanda da polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesinde çok büyük katkılar sağlamaktadır.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, bayrak, ezan, Kur'an ve nihayet tüm kutsal değerlerimiz için en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi şükranla anıyor, ülkemizin dört bir yanında kahramanca görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize en içten sevgilerimle sağlık ve esenlikler diliyorum."

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