İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekun giriştiğimiz mücadelede, bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere, uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"174 yıldır ışıldamak kolay değil. Bir yıldız olsanız bile... Aşina olduğumuz, bazen en zor anlarımızda görünce rahatladığımız, bir polis aracının veya bir üniformanın üstündeki o yıldız, bugün yeni yaşını kutluyor." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Kökleri 2000 yıllık medeniyet tarihimizin derinliklerine uzanan ve 10 Nisan 1845'te çağın gereklerine uygun şekilde tanzim edilerek kurulan Polis Teşkilatımız, kadim devlet geleneğimizin en önemli sembollerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Ülke içindeki görevlerinin yanı sıra coğrafyamızın da getirisi olan birtakım tehditler, Türk Polis Teşkilatı'nın sorumluluklarını dünya ortalamasının üzerine çıkarmaktadır. Küresel terör, düzensiz göç, uluslararası uyuşturucu ticareti gibi sınır aşan suçlarla verdiği mücadele, bu teşkilatı sadece bize ait değil, dünyaya ait de bir görev ifa eden benzersiz bir konuma getirmektedir."