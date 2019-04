Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

- "Kendini yenileyebilme kabiliyeti Türk Polis Teşkilatı'nın yumuşak gücüdür"

Suç ve suçlu kavramlarının büyük bir değişim geçirdiğini, sadece teknik, beşeri ve teknolojik kabiliyetler noktasında değil, polislik anlayışı olarak da kendini yenileyebilme kabiliyetinin Türk Polis Teşkilatı'nın önemli bir yumuşak gücü olduğunu belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplum Destekli Polislik, Proaktif Polislik, Çarşı ve Mahalle Bekçilik Uygulamasının Yeniden İhyası gibi adımların yanı sıra polisi vatandaşla tek bir dokunuş kadar yakınlaştıran UYUMA, KADES gibi dijital teknolojilerin başarılı kullanım örnekleri, 'Öncelik Yayaların' diyerek trafik güvenliğinde attığımız devrim niteliğindeki adımlar, Türk Polisi'nin maziye takılıp kalmadığının, bilakis elini geleceğe uzatan ve çağı yakalayan anlayışının getirisidir.

15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekun giriştiğimiz mücadelede, bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere, uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen tüm başarıların altında ise bu teşkilatı oluşturan tüm arkadaşlarımızın vicdan ve merhameti; medeniyetimiz, inancımız ve değerlerimizden aldığımız ilham yatmaktadır. 174 yıldır ışıldayan bu yıldızda, verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Cenabıhak hepsinden razı olsun. Yıldızımız hiç sönmesin. Türk polisinin doğum günü kutlu olsun."