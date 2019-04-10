Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, güvenliğin bulunmadığı, asayişin bozulduğu yerde istikrar, demokrasi, insan hakları ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Törene, Sivas POMEM'de eğitim gören Afgan kadın polis adayları ile üzerinde polis üniforması bulunan çocuklar da katıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ayhan, polisin milletin huzuru ve bekası için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştığını dile getirdi.

Aydoğan, Yırtar ve beraberindeki heyet daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

SİVAS (AA) - Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Her devletin kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak teşkilatları kurmak zorunda olduğunu dile getiren Şimşek, "Polisimiz bizlerin huzurunun, güvenliğinin teminatıdır." dedi.

Konuşmaların ardından Cebeloğlu ve Kılıç, Şimşek'i makamında ziyaret etti.

- Kırşehir

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gülser Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, toplumun huzuru ve güvenliği için büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Akyüz de suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanları kullanmanın yanı sıra vatandaşların desteğinin de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kutlamalar, Kırşehir Polisevi'nde devam etti.

- Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.