Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü

Bu arada polis ekipleri, konvoy oluşturarak, şehir turu yaptı.

Ardından açıklamalarda bulunan Alper, "Polis babanın oğlu olarak dünyaya geldim ve 49 yıldır da polis ekmeğiyle doydum, büyüdüm. Bunun ayrı gururunu yaşıyorum. Vatan ve millet sevdasıyla ay yıldızımın gökte dalgalanması için nazarını ebediyete dikerek kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 174. yılını burada kutlamak için toplandık." dedi.

Teşkilat olarak terör örgütlerine karşı operasyonlarının devam ettiğini anlatan İnci, şöyle konuştu:

"Başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecek. Her türlü ihanetin hesabı bir bir sorulacak. Genel asayişi sağlama noktasında da vatandaşın ve diğer kamu kurumlarının destekleriyle yapılan önleme faaliyetleriyle suç sayısı her geçen gün azalıyor. Narkotik suçlarla amansız mücadelemiz de devam ediyor."

- Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Urhal, teşkilatın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyerek ülkenin huzur ve güveninin sağlandığını belirtti.

Emniyet Teşkilatının kurulduğu günden bu yana görevini başarılı şekilde yerine getirdiğine dikkati çeken Urhal, "Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatımız, bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.