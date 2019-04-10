Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Giresun'da 1500 personelle huzur ve güven ortamı tesis etme adına canla ve başla çalışıldığını vurgulayan Sarıfakıoğlulları, "Son göreve başlayan 110 mahalle ve çarşı bekçimiz ile beraber özellikle görünürlüğün artırılması noktasında çok önemli bir ivme kazandık." dedi.

Giresun Valiliği bahçesindeki törene, Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

TRABZON (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Ordu'da törenler gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, emniyet mensuplarının vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülkenin birliğine, dirliğine yönelik yıkıcı emeller taşıyan suç ve suç örgütlerine karşı mücadele etmenin zorluklarını birebir yaşadığını söyledi.

Öte yandan, Polis Evi önünde kurulan stantta da şehitler için vatandaşlara lokma ikram edildi.

Törenin ardından Polis Evi'nde düzenlenen kokteylde konuşan Vali Taşbilek, polis teşkilatının milletin huzur ve refahı için gayretli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, polislerin gününü kutladı.

Valilik bahçesindeki törene, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Pehlivan, polislere seslenerek, "Dünden bugüne, tarih boyunca bu mücadelenizi en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Devletimizin milletiyle birlikte payidar olması, daim ve kaim olması konusunda çok önemli katkılar ortaya koyuyorsunuz." dedi.

Törene, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alper Çevik, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, bazı kamu kurum müdürleri ile kentte gören yapan polisler katıldı.

- Artvin

Artvin'de etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven ile bazı teşkilat mensupları, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Polis Teşkilatının 174'ncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Doruk, emniyet teşkilatına görevinde başladılar diledi.

Ziyaretin ardından Valilik önünde tören düzenlendi.

Buradaki tören, Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.