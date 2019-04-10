Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İskele Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan Dağdeviren, Emniyet Teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin her zaman görevinin başında olduğunu söyledi.

Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sürücülere ve yayalara çikolata ikramında bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Kolcu ve polisler, Çiftçi'ye çiçek takdim etti.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk koydu.

Polisliğin zorlukları olduğunu ancak bir o kadar da kutsal bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan Dağdeviren, "Bu kutsal görevi yerine getirirken her daim yasalara uygun şekilde hareket edilmesi gerekir." dedi.

Topaloğlu, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozarak kendilerine menfaat sağlamak isteyen bölücü terör örgütleri, adi suç grupları, organize suç şebekeleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ve her türlü şer odaklarının Türk Polis Teşkilatının kararlı çalışmaları ve devletin sarsılmaz gücü karşısında yok olmaya mahkum olduklarını söyledi.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Ulu Cami'de mevlit okutuldu, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Hatıra Ormanı'na 174 fidan dikildi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, burada yaptığı konuşmada, polisin Anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin verdiği yetki ile görevini yaptığını, milletin güvenliği için gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmediğini vurguladı.

Daha sonra Bulut, şube müdürleri ve Emniyet Müdürlüğü personeliyle Vali Osman Varol'u makamında ziyaret ederek, Polis Haftası'nda Amasya'da yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de program düzenlendi.

- Çankırı

Çorum İl Emniyet Müdürü Saadetin Aksoy ve Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ile polisler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene polis kıyafeti giyen engelli öğrenciler de katıldı.

Anıttaki törenin ardından polisevinde kokteyl düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında teşkilat mensuplarınca Türk Kızılayına kan bağışında bulunuldu.

