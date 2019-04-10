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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kutlama mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yer alan açıklamasında başkan Hüsnü Güreli, "Yaklaşık iki asırdır milletimizin huzur ve güven kaynağı olan polis teşkilatımızın, ülkemizin refahı için canlarını hiçe sayarak gece gündüz görev yapan emniyet mensuplarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Ülkemizin en köklü kurumlarından Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ederim. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize şükranlarımızı sunarım." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu'nun TBF'nin internet sitesinden yer alan mesajında ise şu ifadeler paylaşıldı:

"Emniyet güçlerimiz, devletimizin güvenliğinin, refahının, demokrasisinin en önemli teminatlarından biridir. Bu vazifesini her daim canı pahasına icra etmekten asla çekinmeyen polislerimiz, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğine, ülkemizin ve hukuk devletimizin bölünmez bütünlüğüne, demokrasimizi hedef alan tehdit ve saldırılara karşı hiçbir olumsuz koşula aldırış etmeden canla başla mücadele etmektedir. Bu duygu ve düşünceler ışığında Türk Polis Teşkilatımızın 174. yılını kutluyor, gazilerimizi minnet, şehit polislerimizi de rahmetle anıyorum. Değerli polis mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Sizlere müteşekkiriz."

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Anahtar Kelimeler:
basketbol futbol Hidayet Türkoğlu Hüsnü Güreli TBF TFF

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