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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 17:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gelişinde Genel Müdür Ramazan Bal ve polisler tarafından karşılandı.

Polislerle tokalaşan ve bayramlarını tebrik eden Oktay, Bal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, Oktay daha sonra makamında koruma ekibindeki polislerle bir araya geldi. Koruma ekibinin Polis Bayramını tebrik eden Oktay, son dönemdeki yoğun tempoda gösterdikleri gayret dolayısıyla polislere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

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