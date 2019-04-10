TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Polis teşkilatımızın özellikle hain 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında ortaya koyduğu tavır, bu teşkilatın gurur tablosu olarak halihazırdaki yerini her zaman koruyacaktır." dedi.

Şentop, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Meclis Şeref Holü'nde verilen resepsiyona katıldı.

Mustafa Şentop, Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenen ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilen Türk Polis Teşkilatının, İçişleri Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olarak yapılandığını, merkezde daire başkanlıkları, taşrada ise il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak kurulduğunu dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatı mensuplarının, 10 Nisan 1845'ten bugüne ülkede huzur ve düzenin bozulmaması, vatandaşların güvenli şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz demeden, fedakarca görev yaptığını belirten Şentop, "300 bine yaklaşan fiili kadrosuyla büyük ve disiplinli bir ordu görünümünde olan polis teşkilatının özellikle terörle mücadeledeki etkili çabası hepimizin takdirlerini ve minnetlerini kazanmaktadır. Özellikle hain 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında polis teşkilatımızın ortaya koyduğu tavır, bu teşkilatın gurur tablosu olarak halihazırdaki yerini her zaman koruyacaktır." ifadelerini kullandı.