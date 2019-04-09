İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu, makam odasının girişinde karşıladığı emniyetin çeşitli birimlerinden personelin, Polis Haftası'nı kutladı.

Kabulde konuşan Soylu, Türk Polis Teşkilatının nice yıllara erişmesi temennisinde bulunarak emniyet teşkilatının başarısıyla gurur duyduklarını vurguladı.

Emniyet Teşkilatının, Türkiye'nin en güvenilir ilk üç kurumu arasında yer aldığına işaret eden Soylu, teşkilatın, bir polisin nasıl olması gerektiğini dünyaya göstermesinin de ayrı bir övünç kaynağı olduğuna değindi.

- "Daha iyi çalışma şartlarına taşımak görevimiz"

Süleyman Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Polisimiz hakikaten çok zor çalışma şartlarından bugüne geldi. 12 saat çalışıp 12 saat dinlenirken 'gıkı' çıkmayan arkadaşlarımıza minnettarız, müteşekkiriz. Onu çok daha iyi çalışma şartlarına taşımak bizim görevimizdir. Bizim polisimizin elbisesi, arabası, motoru, ayakkabısı, çalışma şartları en iyi olacak. Türkiye'nin tamamında 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecek çalışma saatine geçtiğimiz andan itibaren inanıyorum ki polis teşkilatımızın ortaya koyduğu verimlilik kat be kat daha artacak, milletimiz de memnuniyetini ifade edecektir çünkü yaptığımız iş direkt vatandaşımızın hayatına tesir etmektedir."