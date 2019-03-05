Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle başlattığı “İl Emniyet Müdürlüğü Personeline Arapça Dil Eğitimi” başlıklı proje kapsamında, 15 polis memuru, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arapça Dil Eğitim Merkezinde (ADİM) Arapça derslerine başladı.

Samsun’da ikamet eden yaklaşık 20 bin Suriyeli ve Iraklı göçmenin, Türk polisiyle doğru iletişim kurmasını sağlamak ve polisiye vakalarda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla başlatılan projeyle emniyet personeli, hem ADİM dershanelerinde hem de kamp ve ziyaretlerle uygulamalı olarak Arapça öğrenecek.

ADİM’de gerçekleşen projenin açılış törenine ise; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı ve ADİM Müdürü Prof. Dr. Metin Yılmaz, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve eğitmenler katıldı. “ADİM Türkiye’de eşi olmayan bir kurum”

Projenin açılış töreninde konuşan ADİM Müdürü Prof. Dr. Metin Yılmaz, dil ve dinin bir toplumun en önemli iki unsuru olduğunu belirterek “Netice itibariyle bizi diğer varlıklardan ayıran önemli özellikler bunlar. Aynı zamanda dil, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri. Biz de bu bağlamda, Rektörümüzün de destekleriyle, OMÜ’de Türkiye’de dil öğretimi açısından eşi olmayan bir kurum kurduk” dedi.

“Üniversitenin halka buluşmasının bir ayağı da bizim merkezimiz”

20 kişilik sınıflarla, en iyi fiziki imkânlarla, özenle seçilmiş, alanında uzman 16 eğitmen ve 21 öğretim elemanıyla örnek bir yapı oluşturduklarını kaydeden ADİM Müdürü Metin Yılmaz, “Üniversitemizin hazırlık sınıfı öğrencileri, bir dönem geçmesine rağmen şimdiden Arapçayı konuşup okuryazar hale geldiler. Bunun yanında bizim topluma da borcumuz var. Üniversitenin halkla buluşmasının önemini hepimiz biliyoruz. Merkezimiz de bu buluşmanın bir ayağını oluşturuyor. Toplumumuzun her kesimine ve meslek grubuna uygun ücret karşılığında Arapça dil eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla merkezimizin sistemini oturtmuş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. “Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje”

Devletin güzide kurumlarından biri olan Emniyet Müdürlüğüyle aynı projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Metin Yılmaz, “Bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum. 4 milyon göçmeni olan bir ülkede; toplumsal sorunların halledilmesi, kültürel entegrasyonun sağlanması dil bağı olmadan olamaz. Bir başlangıç olarak eğitmenlerimiz, polislere Arapçayı en güzel şekilde öğretecekler ve bu bizim İl Emniyet Müdürlüğüyle kurumsal iş birliğimizi daha da arttıracak” şeklinde konuştu.

“Amacımız polisin durumu birinci ağızdan anlamasını ve kendini Arapça ifade edebilmesini sağlamak”

Projenin hazırlanmasında katkısı bulunan İl Emniyet Müdürlüğü personeli Uğur Eker ise yaptığı bilgilendirici konuşmada şunları söyledi: “İlimizde bulunan göçmenlerin ve yabancı turistlerin korunmasını sağlamak ve sorunlarıyla ilgilenmek için böyle bir proje gerçekleştirdik. OKA tarafından da projemiz kabul edilerek desteklendi. Seçtiğimiz Arapça alt yapısına sahip 15 personelle de eğitime başladık. Personelimiz; haftanın 4 günü 120 saati pratik, 40 saati uygulamalı olmak üzere toplam 160 saat Arapça eğitimi görecekler. ADİM’in desteğiyle personellerimiz, Arapça konuşan göçmenlerimizin yaşadığı yerleri ziyaret ederek onlarla bire bir diyalogda bulunacaklar. Projenin öncelikli amacı, tercümanlar aracılığıyla yaşanabilecek yanlış aktarımların önüne geçerek personelimizin olayı birinci ağızdan anlamasını ve kendini ifade edebilmesini sağlamaktır.” “Projenin devam etmesini ümit ediyorum”

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de, “Şu ana kadar kurumumuza dille ilgili birçok proje başvurusu oldu. Ancak çoğu, sosyal bir karşılığı olmadığı için reddedildi. Ama bu projenin, yani Arapçanın, şehrimizde yaşayan göçmenler dolayısıyla bir sosyal karşılığı var. Onların sorunlarını, sıkıntılarını çözebilmek için bu proje çok önemli. Ben bu projenin devam etmesini, ikinci bir projeyle polisimizin daha üst düzeyde dil beceresine sahip olmasını ümit ediyorum” dedi.

“Müdürlüğümüzün Arapça bilen personele ihtiyacı vardı”

Arapça bilen personele olan ihtiyaç nedeniyle projenin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise, “İlimizde yaklaşık 30 bin göçmen bulunmakta. Bunların 20 bini Suriyeli ve Iraklı. Dolayısıyla polisiye vakalarda ya da Yabancılar Şubesindeki idari işlerde elimizdeki Arapça bilen personel sayısı yeterli değil. Bu sebeple 15 personelimizin Arapça dil eğitimi alacağı bu projenin hayata geçmesi bizim için çok önemli. Emekleri ve destekleri bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. “Bir insanı en doğru şekilde anlamak için onun konuştuğu dili bilmek gerek”

Güzel bir vesileyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de, “Tüm kurumlarımız insanımız için. Daha huzurlu, daha güvenli, daha medeni bir toplum için çalışıyoruz. Üniversitemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve OKA gibi üç önemli kurum da bu amaç için bugün bir arada” şeklinde konuştu.

Bir insanı en doğru şekilde anlamak için onun konuştuğu dili bilmek gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu amaçla başlatılan projeyle, inşallah 15 polisimiz Arapçayı en iyi şekilde öğrenerek Samsun’da ikamet eden misafirlerimizle daha sağlıklı iletişim kuracaklar ve işlerini en iyi şekilde yapacaklar. Ayrıca ADİM, üniversitemiz içerisinde en iyi imkâna sahip dil merkezidir. Fiziki imkânlarının yanı sıra çok iyi yetişmiş eğitmenleri de var.”

Rektör Bilgiç, proje fikrini ortaya atan, destekleyen ve katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri polislerin ve öğrencilerin eğitim gördüğü dershaneleri ziyaret ederek hem dersi izledi hem de eğitmenlerden bilgi aldı.

Projenin açılışı için hazırlanan pastanın Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyelerince kesilmesiyle açılış töreni sona erdi.

Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor

Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor

Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor

Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor

Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor

Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor

Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor