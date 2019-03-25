HABER

"Türk polisi affetmez"

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Adana merkezli 7 ilde 28 Şubat günü yapılan "son haciz" operasyonunda polis tarafından yakalanan ve tutuklanan Ferit K.’nin sosyal paylaşım sitesinde 21 Şubat günü bir Türk filmindeki polis operasyonundan video yayınlayıp "Türk polisi affetmez" diye dalga geçtiği ancak bir hafta sonra polise yakalandığı ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı.

Adana merkezli 7 ilde 28 Şubat günü yapılan "son haciz" operasyonunda polis tarafından yakalanan ve tutuklanan Ferit K.’nin sosyal paylaşım sitesinde 21 Şubat günü bir Türk filmindeki polis operasyonundan video yayınlayıp "Türk polisi affetmez" diye dalga geçtiği ancak bir hafta sonra polise yakalandığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini icra müdürlüğünden arıyor gibi gösterip kamu kurum çalışanları ve müdürlerine icradaki araçları daha ucuza satıyor gibi gösterip dolandıran bir çetenin olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık çetesinin Ali Ç. isimli bir lideri olduğu ve çeteyi İzmir’den yönettiği de belirlenince, örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.
Yapılan takip sonucunda iddiaya göre, çetenin liderinin Ali Ç. olduğu, İzmir’de yaşadığı, ağına kamu kurum çalışanları ve müdürlerini taktığı tespit edildi. Telefonuna ulaştıkları, emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurumlarını arayıp icra müdürlüğünden aradıklarını söyleyerek "hakim hanım icradan satılık otomobilin önce kamu kurum çalışanlarına satılmasını istedi" diyerek hayali bir otomobili aralarında cezaevi müdürü, icra müdürü, meteoroloji müdürü, polis, komiser, subay, astsubay, başhekim, doktor ve hemşirelerinin de olduğu 85 kamu çalışanına 550 bin liraya sattığı tespit edildi. Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 24 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı. Yapılan bu takiplerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ’Nitelikli dolandırıcılık’, ’Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak’ suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 28 Şubat günü Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çete lideri Ali Ç.’nin ve sağ kolu Ferit K.’nin de bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

Türk polisiyle dalga geçti bir hafta sonra yakalandı
Polis zanlıların suça karıştığını tespit etmek için onları alınan izinle her yerde adım adım takip etti. Polis zanlıları sosyal medya üzerinden de takip ettiğinde zanlılardan Ferit K.’nin sosyal medya üzerinden Türk polisi ile dalga geçen paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi. Ferit K.’nin İtalyan fotoromandan uyarlandığı söylenen 1967 yılı yapımı Kilink İstanbul’da filminden, bütün dünyayı birbirine katıp yakalanmadan İstanbul’a gelen ve ortalığı kısa sürede karıştıran kötü kahraman Kilink’in Türk polisi karşısında çaresizliği ve yakalanmasını anlatan videoyu paylaşıp "Türk polisi affetmez" diye dalga geçtiği görüldü. Ancak Ferit K. bu videoyu paylaştıktan sadece bir hafta sonra şafak vakti yapılan operasyonda yakalandı. Zanlı yakalandıktan sonra da çete lideri ve 15 arkadaşıyla "nitelikli dolandırıcılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından tutuklanırken, 3 zanlıya ev hapsi cezası verildi. 11 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Adana'da kaçak içki operasyonuAdana'da kaçak içki operasyonu
Yangında dumandan zehirlenen felçli adam öldüYangında dumandan zehirlenen felçli adam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.