İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tatil köyündeki villada ele geçirilen yaklaşık 1 ton skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile ilgili operasyon, Avrupa'da üretilen uyuşturucunun Türkiye rotasını deşifre etti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 1 ton skunk ele geçirdiği, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 11 zanlıyı gözaltına aldığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. AA muhabirinin, emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, işi planlayan şüphelileri 6 ay takip etti. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, zanlıları adım adım izledi. Deniz yoluyla Foça ilçesine getirilen uyuşturucu önce kamyonete yüklenerek Aliağa'da bulunan iş yerine daha sonra da bir tatil köyündeki villaya götürüldü. Uyuşturucunun bir bölümü sevkiyat için ticari araca aktarıldı. Polis ekipleri, tatil köyüne yerleşen uyuşturucu şebekesini drone ile izleyerek anbean takip etti. Uyuşturucunun buradan da başka adreslere sevk edileceği yönündeki hazırlık üzerine villaya operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 11 zanlı yakalandı. Villa ve ticari araçta yaklaşık bir ton skunk ele geçirildi. - Binbaşı izinli gelmiş Operasyonda Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı binbaşı B.Ö. de gözaltına alındı. 2013 yılına kadar Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı da yapan binbaşının çalıştığı yerden 26 Aralık'ta izin alarak İzmir'e geldiği ve o tarihten sonra da uyuşturucunun sevkiyatı için plan yaptığı iddia edildi. Jandarma komutanı binbaşının sevkiyat sırasında nüfuzunu kullanarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi planladığı, buna karşılık da komisyon aldığı ileri sürüldü. - Yabancı uyruklular hamallık yapmış Operasyon kapsamında 3'ü Suriye vatandaşı 4 yabancı uyruklu da gözaltına alındı. Yabancı uyrukluların, emniyette verdikleri ifadelerinde, zanlılar tarafından hamal olarak kullanıldıklarını, yükleyip indirdikleri malzemenin uyuşturucu olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirtildi. Yabancı uyruklu bir zanlının ise verdiği ifadede, uyuşturucu satıcılarının kendilerine saatliğine 100 lira vererek hamallık yaptırdığı bilgisi yer aldı.