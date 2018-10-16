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Türk polisi Suudi Başkonsolosluğu’ndaki çalışmalarını tamamladı

16.10.2018 05:44 | Son Güncelleme

Türk polisi İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğunda yürüttüğü arama çalışmalarını tamamladı

Türk polisi Suudi Başkonsolosluğu’ndaki çalışmalarını tamamladı

Türk polisi İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda pazartesi günü başlattığı arama çalışmalarını tamamladı. Türk ekipleri 2 Ekim’de konsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın akibetinin belirlenmesi amacıyla Riyad hükümetiyle varılan anlaşma sonucu konsoloslukta arama hakkı elde ermişti.

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