Türk polisi yeniden Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. VOA Türkçe muhabiri Hilmi Hacaloğlu'nun olay yerinden aktardığı bilgilere göre olay yeri inceleme polisleri içeride bir arabada inceleme yapıyor.

İnceleme yapılan aracın, konsolosluk binasının arka bahçesinde park halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

