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Türk polisinden Arnavutluk polisine eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığınca 10-14 Eylül'de verilen iç güvenlik eğitimine 20 polis katıldı

TİRAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığınca Arnavutluk Polisi'ne iç güvenlik alanında eğitim verildi.

Eğitimin tamamlanması dolayısıyla başkent Tiran'daki Arnavutluk Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen sertifika töreninde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği yetkilileri ile eğitime katılan polisler hazır bulundu.

Arnavutluk Güvenlik Akademisi Müdürü Bilbil Memaj, burada yaptığı konuşmada, eğitimlerden elde edinilen kazanımların çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu katılım, Türkiye'nin Arnavut polisine yapılan eğitimlere olan ilgisi ve öneminin büyük olduğunu gösteriyor. Türk hükümeti ve polisine, bize bu imkanları verdikleri için özel olarak teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Seda Kırdar da dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Arnavutluk arasındaki iş birliğinin her alanda mükemmel seyrettiğine işaret ederek, "Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki emniyet teşkilatımız, istihbarat alanında dünyanın en başarılı ve en tecrübeli kurumlarından bir tanesidir. Teşkilatımız bu tecrübesini Arnavutluk gibi dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak ikili iş birliğimizin boyutunu daha da zenginleştirmektedir." diye konuştu.

Kırdar, Türk emniyet teşkilatının dünyanın en gelişmiş terör örgütleri, uyuşturucu ve insan kaçakçıklığı başta olmak üzere küresel organize suç örgütleri ile kıyasıya mücadele ettiğini belirterek, "Bu engin tecrübesini Arnavut emniyet güçleri ile paylaşmak üzere düzenlenen eğitimler de iki ülkenin istihbarat gücüne katkıda bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

10-14 Eylül'de düzenlenen eğitime Arnavutluk Polisi'nden 20 kişi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk eğitim iç güvenlik Türkiye

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