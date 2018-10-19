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Türk polisinden Arnavutluk polisine eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce Arnavutluk polisine verilen "Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele" konulu eğitim tamamlandı

TİRAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Arnavutluk polisine verilen "Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele" konulu eğitim tamamlandı.

Başkent Tiran'daki Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen sertifika törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Akademisi Güvenlik ve Soruşturma Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlirjan Mandro, burada yaptığı açıklamada, bunun Arnavutluk polisi için oldukça değerli bir eğitim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Polis İrtibat Görevlisi Hakan Çiğiltepe de bu yıl içinde üçü Türkiye'de ve beşi Arnavutluk'ta olmak üzere sekiz eğitim programı düzenlediklerini aktardı.

Türkiye'nin terörle mücadelede büyük tecrübeleri olduğunu söyleyen Çiğiltepe, "Türkiye'de birden fazla terör örgütüyle aynı anda mücadele veriyoruz. Tecrübelerimizi dost Arnavutluk polis teşkilatının mensuplarıyla paylaşmaktan onur duyuyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki mükemmel iş birliğinin polis teşkilatları arasında da sürmesini teşvik ettiklerini kaydeden Çiğiltepe, "Ülkemiz ve teşkilatımız her zaman sizlerin yanında olacak." diye konuştu.

Gelecek yıl da Arnavutluk makamlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları düzenlemek istediklerini aktaran Çiğiltepe, bu eğitimlerde, sadece tecrübe aktarımı değil, iki ülke polislerinin birbirini tanıma fırsatı da bulduğunu sözlerine ekledi.

15-19 Ekim'de düzenlenen eğitime 20 Arnavutluk polisi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk eğitim Emniyet Türkiye

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