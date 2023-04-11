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  4. Türk polisini, Mehmetçik'i ve sivilleri şehit etmişlerdi! Gara şehitleri davasında 2 teröriste verilen cezalar belli oldu

Türk polisini, Mehmetçik'i ve sivilleri şehit etmişlerdi! Gara şehitleri davasında 2 teröriste verilen cezalar belli oldu

11.04.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'de düzenlenen 'Pençe-Kartal 2' operasyonunda Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 13 kişiyle görülen davada yargılanan 2 teröriste verilen cezalar belli oldu.

Türk polisini, Mehmetçik'i ve sivilleri şehit etmişlerdi! Gara şehitleri davasında 2 teröriste verilen cezalar belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ‘Pençe-Kartal 2’ Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada polis, asker ve sivil 13 kişinin PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilmişti. Davada yargılanan 2 teröriste verilen cezalar belli oldu.

Gara şehitleri davasında ‘Şervan Korkmaz’ kod adlı Osman Acer’e 13 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, ‘Merkaz Botan’ kod adlı Doğan Geçgel’e de 14 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit terörist Gara

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