Türk Profesör 3 Saniyede 100 Milyar Hücre İçinden Kanserli Hücreyi Bulabiliyor

İlk tercihi ve okumak istediği bölüm tıp olmasına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’ni kazanan Mehmet Toner, üniversite hayatını laboratuvarlarda geçirmiş. Biyomedikal mühendislik üzerine araştırmalar ve deneyler yapan Toner, lisans eğitimi bittiğinde, tek kelime İngilizce bilmemesine rağmen rotasını Amerika’ya çevirmiş. Yale Üniversitesi’nden tam burslu davet alsa da Toner, Amerika’nın ve dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü MIT’de o dönem yeni açılan Biyomedikal Bölümü’nü tercih etmiş. Ve burada hayalleri gerçeğe dönmüş, yardımcı doçent olarak, MIT Tıp Fakültesi’nde göreve başlamış. Toner, yaptığı çalışmalar ve gösterdiği başarılarla 11 yılda tıp fakültesinde profesörlüğe yükselmiş. Başarıları bununla da sınırlı kalmamış, Toner’e çok küçük bir kesime tanınan ayrıcalık tanınmış ve kendi adına kürsü açılmış. Biyomedikal mühendislikteki çalışmalarını mikro ve nano teknolojilerden yararlanarak hızlandıran Toner, kanser alanındaki çalışmalarını yoğunlaştırmış. Ve Harvard Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanlığı’na yükselmiş.

“Vücudunuzdaki bütün hücrelerin yüzde 95’i kan hücresi. Yani çok az bir hücre, başka bir hücre. Dolayısıyla son 10 sene içinde aslında kanın içinde her istediğiniz enformasyon var, her hastalığın kan yoluyla teşhis etmek mümkün. Fakat o kanı nasıl ayırıp parçalarına milyarlarca parçası olan, sonra onları analiz edip teşhis edeceğimizi bilmiyoruz. Buna sıvı biyopsisi deniyor. Biz de bunun öncülerinden biriyiz dünyada. Bütün merakımız da kanın içinde kimsenin bulamadığı bilgileri bulup bunları insanlığa faydalı hale getirebilmek. Kanser insanları kandan yayılarak öldürüyor, 100 milyar hücre içinden 1 tane hücreyi bulabiliyoruz. 7 milyar insan var dünyada 7 milyar insan içinde bizim yaptığımız teknoloji 7 milyar insan içinde bir hücreyi 3 saniye içinde bulabiliyor. Saniyede 300 milyon hücreye bakabiliyoruz. Yani böyle teknolojiler yaratarak, bu kanın içinde ve diğer sıvılardaki hücrelerden bütün hastalıkları bulabilmek yolunda bir hedefimiz var. Bunları insanlığa faydalı hale getirebilmek” diyen Mehmet Toner, bu teknoloji sayesinde sağlıklı insanların kanlarına bakarak varsa kanser hücrelerini yakalayabildiklerini, milyarlarca kan hücresinin içinde bir tane bile olsa, artık bunu yakalamanın mümkün olduğunu söylüyor. Bu buluş, kanser hücresini bulmakla kalmayıp, tarama ve erken tanıya imkan vermesiyle de Toner ve ekibini bir adım öne çıkarıyor.