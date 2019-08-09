Türk profesör annelerin yüzünü güldürecek iki buluşa imza attı

Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuklarda böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıyan idrar tahlilinin evde yapılmasını sağlayan bebek bezi geliştirdi. Akgün’ün buluşu sayesinde anneler, çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu geliştiğini bebek bezinden anlayacak.

Çamlıca Medipol Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuk sağlığı için oldukça önemli olan idrar tahlilini yapabilen bebek bezi geliştirdi. Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, geliştirilen bezin aileler için uyarıcı olduğuna dikkat çekti.

Nefrologlar olarak idrar tahlilinin çocuklarda fizik muayenenin bir parçası şeklinde görüldüğüne işaret eden Akgün, "İdrar yolu enfeksiyonu birçok farklı bulgu verdiği için çocuklarda olağan dışı her durumda idrar tahlili yapmak şart. Bu tetkik, bazen maalesef ya vakitsizlikten ya da yetersiz zaman ayırmaktan dolayı ihmal edilebiliyor. Dolayısı ile biz de bu işi yapabilecek bir bebek bezi geliştirmeyi planladık" dedi.

Artı ve eksi ile uyarı sistemi

Akgün, yaklaşık iki yıllık çalışmasının ardından geliştirdiği evde idrar tahlili yapabilen bebek bezinin ön kısmında renk değişikliğiyle birlikte beliren artı veya eksi işaretlerinin ortaya çıktığını söyledi. Dr. Akgün, "Eğer idrarda enfeksiyon belirteçleri varsa işeme sonrası bebek bezinde birbirinden farklı renklerde ve birbirine dik çizgiler beliriyor. Sonuçta bu çizgilerin ikisinin de belirmesinde yani işeme sonrası ’+’ görünümü sağlandığında kuvvetle idrar yolu enfeksiyonuna işaret ediyor ve aileye hekime gitmesi gerektiğine dair uyarı oluyor. Bu bebek beziyle ebeveynler evde çocuklarını takip edebilir".