Türk profesör, Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi

BRÜKSEL (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. M. Bilge Demirköz, Dünya Ekonomik Forumu'nun Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi.

Lisans ve yüksek lisans dereceleri için MIT ve Oxford gibi önde gelen üniversitelerde eğitim gören ve Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'nin (TABİP) bilim kurulu üyesi olan ODTÜ öğretim görevlisi Demirköz, Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi.

Astro-parçacık alanında uzmanlaşan Demirköz, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü Barselona (IFAE) ve Cambridge Üniversitesinde çalıştı. Yurt dışında ATLAS deneyi için silikon parçacık dedektörleri ve veri analizi üzerinde ve uzaydaki AMS-02 deneyinde çalışan Demirköz, Türkiye'yi CERN'e ve uluslararası bilimsel çevreye yaklaştırmayı ve dünya barışının yararına istikrarlı ve sürdürülebilir araştırma iş birlikleri kurmayı amaçlıyor.

Hali hazırda Türkiye'de CERN iş birliğiyle uzay radyasyonu araştırmaları için bir proton radyasyonu test altyapısı kuran Demirköz'ün ekibi 5 mühendis, 6 fizikçi, 2 tekniker, 2 idari personel ve lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşuyor.