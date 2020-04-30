Türk profesör koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneği açıkladı

Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, SAÜ İletişim Koordinatörlüğünce hazırlanan "Prof. Dr. Hatem Akbulut ile Sağlık ve Teknoloji Söyleşileri" konulu online canlı yayınına katılan Prof. Dr. Karabay, koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Kovid-19'un diğer salgınların dışında çok kolay bulaşıp akciğerlerde zatürreye neden olduğu için ağır seyredebildiğini aktaran Karabay, "Öksürük ve hapşırık sonucu ortaya çıkabilen damlacıklarla 1 metre öteye yayılabiliyor. Bu virüs ağır olduğu için çok kısa süre içinde yere çöküyor. Virüslü birisi masaya ya da herhangi bir zemine virüsü yaydığında virüs bu zeminlere de çökebildiğinden temas yoluyla bulaşması çok fazla." ifadelerini kullandı.

Karabay, koronavirüsten korunma yöntemlerinden bahsederek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Dezenfeksiyon konusunda elinizi yıkama imkanı bulamazsanız her yerde ulaşabileceğimiz kolonya var. Virüslü bir zemine temas ettiğinizi düşünüyorsanız elinizi ağzınıza ve yüzünüze götürmeden önce hemen dezenfekte edin. Başlangıçta 1 kişi 6 kişiyi enfekte edebiliyordu. Şu anda ise 1 kişinin 2 kişiyi enfekte etmesi seviyesine düştü. Yapabileceğimiz şey ise kalabalığa girmemek. Bu çok kurtarıcı ve önemli bir konu. Ramazan ayı içerisinde kalabalık ortamlara ara vermemiz gerekiyor."