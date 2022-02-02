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Türk Profesör nadir görülen genetik bir hastalığı keşfetti! Literatüre 'Demirhan Sendromu' olarak girdi

02.02.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Osman Demirhan, araştırmasında gende bulunan bir mutasyonun, iskelet sistemi hasarlarına ve cinsel organ düzensizliklerine neden olduğunu keşfetti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Önemli bir hastalığı bularak tıp bilimine ve literatürüne 'Demirhan Sendromu' olarak kazandırmaktan dolayı gururluyuz" denildi.

Türk Profesör nadir görülen genetik bir hastalığı keşfetti! Literatüre 'Demirhan Sendromu' olarak girdi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Osman Demirhan, iskelet sisteminde nadir görülen genetik bir hastalığı keşfetti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Demirhan yaptığı araştırmada, gende bulunan yeni bir homozigot mutasyon sonucunda iskelet sisteminde hasarların oluştuğunu belirledi.

LİTERATÜRE DEMİRHAN SENDROMU OLARAK GEÇTİ

Araştırmada, genetik hastalığa cinsel organ düzensizliklerinin de eşlik ettiği ortaya çıkarıldı. Demirhan'ın bilimsel dergiler ve makalelerde de yayınlanan araştırması, tıp literatürüne "Demirhan Sendromu" olarak geçti.

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Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Demirhan, "Nadir olarak görülen iskelet hastalıklarının sıklığı yaklaşık 5 binde bir olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte akraba evliliğinin yüksek olduğu ülkemizde iskelet hastalıklarının görülme sıklığının literatürde bildirilenden çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir." ifadesini kullandı.

ARAŞTIRMANIN AYRINTILARI HAKKINDA KONUŞTU

Demirhan, iskeletin genetik hastalıkların klinik, radyolojik ve moleküler kriterlere göre 42 grup altında incelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu araştırmamızda çok akrabalı bir ailenin çocuğu olan 16 yaşındaki kız çocuğunda parmaklarının katlanması, fibula kemiğinin gelişmediği, şiddetli parmak kasılmaları, ellerde eklem kayıpları ve el ayak bilek kemiklerinin kaynaşmasından oluşan ciddi bir kol ve bacak şekil bozukluğu görüldü. Bununla birlikte yumurtalıkların gelişmediği belirlendi ve az gelişmiş rahime sahipti. Endokrinolojik bulgular ise yumurtalıklarının yeterli hormon veya üreme hücresi oluşturmadığını ortaya koydu."

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"GURURLUYUZ"

Hastanın, anne ve babası, amcasının çocukları ve 4 kardeşinden 2'sinin bozuk gen bakımından taşıyıcı olduğu bilgisini veren Demirhan, "Genetik alanında nadir görülen hastalıklar kapsamında önemli bir hastalığı bularak tıp bilimine ve literatürüne 'Demirhan Sendromu' olarak kazandırmaktan dolayı gururluyuz ." değerlendirmesinde bulundu.


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