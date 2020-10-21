Türk profesör üretti, Avrupa ve ABD’ye ihraç edildi

Gelişen teknolojiyi takip eden Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu , organik malzemeleri yüzeye kaplamaya yarayan bir cihaz üretmek için Ar-Ge çalışmasına başladı. Yakuphanoğlu, ekibiyle birlikte 2 yıllık çalışmanın ardından organik malzeme kaplama cihazı (Spin Coater) ve motorunu üretti. Ardından patentini alarak üretime geçen Yakuphanoğlu, cihazı başta Avrupa olmak üzere, ABD, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç etti.

Cihaz hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, “Üretmiş olduğumuz bu cihazın ismi, ‘Spin Coater’ diye geçer, Türkçesi ise organik malzeme kaplama cihazı olarak geçer. Bu cihazla organik malzemeleri herhangi bir yüzeye kaplayabilirsiniz. Özellikle organik yarı iletken teknolojisinde kullanılan bir cihazdır. Bu teknoloji, güneş pili, OLED ve transistör gibi elektronik aygıtların üretiminden oluşan bir teknolojidir. Bu teknolojide organik bir malzeme ile bir aygıt üretmek istediğimizde kaplama cihazına ihtiyaç duyuluyor. Bizim bu cihaz da buna cevap veriyor. Dolayısıyla herhangi bir malzemeyi döndürerek herhangi bir organik malzemeyi kolaylıkla kaplayabilirsiniz. Kaplama işleminde farklı teknikler de kullanabilirsiniz. Bu teknik maliyeti daha düşük ama kalitesi yüksek bir teknoloji. Yüksek teknoloji cihazları daha çoğu vakum esaslı cihazlardır ve böyle olunca da çok maliyetli oluyor. Ayrıca organik bir yarı iletken malzemeyi buharlaştırmak istediğinizde malzemenin yapısı değişir. Ancak üretmiş olduğumuz bu cihazla organik malzemenin kimyasal yapısı değişmeden kolaylıkla malzemeyi ince film haline getirip daha sonrasında onu aygıt olarak üretebilirsiniz” dedi.