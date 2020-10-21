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Türk profesör üretti, Avrupa ve ABD’ye ihraç edildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye’de sadece Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından üretilip patenti alınan organik malzeme kaplama cihazı (Spin Coater) Avrupa’dan ABD’ye, Arabistan’dan Mısır’a kadar birçok ülkeye ihraç edildi.

Türk profesör üretti, Avrupa ve ABD’ye ihraç edildi

Gelişen teknolojiyi takip eden Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu , organik malzemeleri yüzeye kaplamaya yarayan bir cihaz üretmek için Ar-Ge çalışmasına başladı. Yakuphanoğlu, ekibiyle birlikte 2 yıllık çalışmanın ardından organik malzeme kaplama cihazı (Spin Coater) ve motorunu üretti. Ardından patentini alarak üretime geçen Yakuphanoğlu, cihazı başta Avrupa olmak üzere, ABD, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç etti.

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Cihaz hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, “Üretmiş olduğumuz bu cihazın ismi, ‘Spin Coater’ diye geçer, Türkçesi ise organik malzeme kaplama cihazı olarak geçer. Bu cihazla organik malzemeleri herhangi bir yüzeye kaplayabilirsiniz. Özellikle organik yarı iletken teknolojisinde kullanılan bir cihazdır. Bu teknoloji, güneş pili, OLED ve transistör gibi elektronik aygıtların üretiminden oluşan bir teknolojidir. Bu teknolojide organik bir malzeme ile bir aygıt üretmek istediğimizde kaplama cihazına ihtiyaç duyuluyor. Bizim bu cihaz da buna cevap veriyor. Dolayısıyla herhangi bir malzemeyi döndürerek herhangi bir organik malzemeyi kolaylıkla kaplayabilirsiniz. Kaplama işleminde farklı teknikler de kullanabilirsiniz. Bu teknik maliyeti daha düşük ama kalitesi yüksek bir teknoloji. Yüksek teknoloji cihazları daha çoğu vakum esaslı cihazlardır ve böyle olunca da çok maliyetli oluyor. Ayrıca organik bir yarı iletken malzemeyi buharlaştırmak istediğinizde malzemenin yapısı değişir. Ancak üretmiş olduğumuz bu cihazla organik malzemenin kimyasal yapısı değişmeden kolaylıkla malzemeyi ince film haline getirip daha sonrasında onu aygıt olarak üretebilirsiniz” dedi.

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“BU CİHAZIN ÜRETİMİ TÜRKİYE'DE YOK''

Organik elektroniğin, gelecek yüzyılın elektroniği olacağını vurgulayan Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Türkiye’de bu cihazın üretimi yok. Bunu ilk olarak biz ürettik. Avrupa’nın birkaç ülkesinde ve Amerika’da buna benzer cihazlar var. Yalnız, üretmiş olduğumuz cihaz diğer cihazlardan teknik özellikleri bakımından farklı. Üretmiş olduğumuz cihaz aynı anda üç farklı metoda dayanmakta. Bunlar, statik kaplama, dinamik spin coater ve üçüncüsü multi rpm metotlarıdır. Normal cihazlarda bunlardan herhangi bir veya ikisi vardır. Ama dünyada üçü bir arada olup aynı metodu içeren başka bir cihaz yoktur. Bu metotların avantajları ise malzemenin yapısal özelliklerini çok kolaylıkla üretilen metotla değiştirebilirsiniz. Bu özellikler sayesinde malzemenin kalitesini daha da geliştirebilirsiniz. Bu da size daha pürüzsüz daha homojen, tekrarlanabilirliği olan bir kaplamayı kolaylıkla yapabilme avantajını sağlıyor” şeklinde konuştu.

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“YERLİ VE MİLLİ MOTOR ÜRETEREK CİHAZIMIZI KAZANDIRDIK''

AR-GE çalışmasının 2 yıl sürdüğünü aktaran Yakuphanoğlu, “Ön çalışma ve denemeleri yaptığımızda 18 ay çalıştık ama elde herhangi bir veri yoktu. Başlangıçta bu bizim umudumuzu kırdı ama ondan hiç vazgeçmeyerek 2 ay daha çalışmaya karar verdik. Bu süre geçtikten sonra cihazımız için kendimiz yerli ve milli motor üreterek kazandırdık. Daha sonra cihazımızın testlerini yapıp yurt dışındaki cihazlarla kıyas ettiğimizde cihazımızın aynı özellikle ve hatta sütün özellikli olduğunu gördük. Dolayısıyla burada bu cihazı üretmek için AR-GE süremiz yaklaşık 2 yıl sürdü ve sonrasında bu ürüne kavuştuk. Üretim aşamasından sonra cihazı bir ticari ürüne dönüştürdük ve sonrasında patentini aldık, şuanda Türk patenti var. Şu anda cihazımızı yurt dışına ihraç etmekteyiz. Avrupa’da bulunan ülkelere, Amerika’da bir üniversiteye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere şuanda bunun ihracatını yapmaktayız.” ifadelerini kullandı.

İHA

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