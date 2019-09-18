Türk profesöre uluslararası görev

İSTANBUL, (DHA)- AKDENİZ Üreme Tıbbı Derneği'nin (MSRM) 5-8 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’ın Opatia kentinde yapılan yıllık kongresinde, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Yönetim Kurulu üyesi ve TJOD İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Erol Tavmergen Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Türkiye’de ilk tüp bebek uygulamasını Prof. Dr. Refik Çapanoğlu ile birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 31 yıl önce uygulayan kişi olan Prof. Dr. Tavmergen Ege Üniversitesi Aile Planlaması



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