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Türk profesörün İngiltere’de gizemli ölümü! Cesedi su kanalında bulundu! Eşi konuştu: ‘Rapor hazırlanacak’

20.12.2024 16:23
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İngiltere'de 26 Kasım tarihinde kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren Türk profesörün cansız bedeninin Regent kanalında bulunduğunu açıkladı. Ekren, "Resmi bir rapor hazırlanacağı tarafımıza bildirildi. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

Türk profesörün İngiltere’de gizemli ölümü! Cesedi su kanalında bulundu! Eşi konuştu: ‘Rapor hazırlanacak’

İngiltere'de 26 Kasım'da kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in (48) eşi Banu Ekren (48), Türk profesörün cansız bedeninin Regent's kanalında bulunduğunu açıkladı. Eşinin ölüm nedeninin belli olmadığını belirten Ekren, "Resmi bir rapor hazırlanacağı tarafımıza bildirildi. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Ege Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'da ortadan kayboldu. İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada çalışan Ekren'in vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30'da ortadan kaybolmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Ekren'in çantası ve kıyafetleri Camden Lock Regent's kanalı civarında bulundu. Ekren'i arama çalışmaları sürerken, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren, Prof. Dr. Orhan Ekren'in 15 Aralık'ta kanalda ölü bulunduğunu açıkladı.

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'ÖLÜM SEBEBİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİYE HENÜZ SAHİP DEĞİLİZ'

DHA'nın telefonla ulaştığı eşi Banu Ekren, "Sevgili eşim Prof. Orhan Ekren'in cansız bedeni, 15 Aralık 2024 sabah saat 10.00 civarında Regent kanalda bir görevli tarafından bulunmuştur. Aynı günün akşam saatlerinde polis tarafından bilgilendirildik ve Orhan Ekren'in cansız bedeninin kimlik tespiti için en yakın morga götürüldüğü tarafımıza iletildi. 17 Aralık tarihinde, polis tarafından çekilmiş bir fotoğraf üzerinden kimlik tespitini doğruladık. Şu anda otopsi işlemleri ve polis tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Ölüm sebebiyle ilgili herhangi bir bilgiye henüz sahip değiliz. Ancak bu süreçlerin tamamlanmasının ardından resmi bir rapor hazırlanacağı tarafımıza bildirildi. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını temenni ediyoruz" dedi. Banu Ekren, polisin incelemeleri bitirip en kısa sürede cenazenin kendilerine teslim edileceğini aktarıp, Orhan Ekren'in İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verileceğini de sözlerine ekledi.

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'BİZLERE ÖRNEK OLMUŞTUR'

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan hocamızın hayatını kaybettiği bilgisi kamuoyuna duyurulmaktadır. Prof. Dr. Orhan Ekren, sadece akademik başarılarıyla değil aynı zamanda topluma olan katkıları ve insanlara ilham veren kişiliğiyle de bizlere örnek olmuştur. Kendisi, meslektaşlarımız ve öğrencileri üzerinde silinmez bir etki bırakmış, adını bilim ve mühendislik camiasına unutulmayacak şekilde yazdırmıştır. Bu acı kayıp karşısında, merhumun ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Odamız, bu süreçte ailesinin yanında olmaya ve gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" denildi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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