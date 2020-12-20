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Türk rapçi Tepki ölümden döndü! 'Tedavi sürecindeyim'

20.12.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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Türk rapçi Tepki ölümden döndü! 'Tedavi sürecindeyim'

Türk rapçinin başarılı isimleri arasında yer alan Tepki, 25 Aralık'ta yayınlanacak olan 'SIK' isimli şarkısının klip çekiminde ciddi bir kaza yaşadı. Alevlerin arasında kalan Tepki yaralandı ve tedavi altına alındı.

Rapçi Tepki, 'SIK' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. Klibin senaryosunda yer alan patlama sahnesinin çekildiği sırada bir kaza meydana geldi.

Başarılı isim patlama sahnesinde alevlerin arasında kalırken, set ekibi olaya anında müdahale etti ve yangın daha da büyümeden söndürüldü.

BAŞ KISMINDA UFAK YANIKLAR OLDU

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Tepki'nin, baş kısmında ufak yanıklar olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

Ekran Alıntısı

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tepki, "Tedavi sürecindeyim, set sonunda bir kaza yaşadık. Arayan soran herkese tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

REYMEN: RAP İÇİN YAKTIN KENDİNİ

Tepki'nin sosyal medya paylaşımına birçok beğeni gelirken, kullanıcılar geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reymen ise paylaşıma yaptığı yorumda, "Rap için yaktın kendini" dedi.

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