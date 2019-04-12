BDT ülkelerinde en çok tercih edilen internet medya gruplarından biri olan Mail.Ru grubunun altında sosyal medya hizmeti veren Vkontakte, Ok.ru, Moy Mir ve bunun gibi farklı alanlarda hizmet sağlayan birçok ürünü bulunuyor. Aviasales ise aylık 10 milyon tekil kullanıcı ve 50 milyon arama sayısı ile bölgenin en çok tercih edilen uçak bileti arama platformları arasında yer alıyor.

Uluslararası alandaki iş birlikleri ile Türk firmalarının dünya pazarlarına açılmasını sağlayan Programattik, son olarak Rusça konuşan ülkelerin sık tercih edilen platformlarından Mail.Ru ve Aviasales’in reklam alanlarının Türkiye’deki satış haklarını alarak bu konudaki tek yetkili oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni nesil programatik reklam satın alma platformu Programattik ile hizmet alanını genişletmeye devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital reklam satın alma platformu "Programattik", hizmet alanını Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Çin’i kapsayacak şekilde genişletti.

Çin’de ise mikroblog sitesi Weibo, mesajlaşma uygulaması Wechat, online video izleme platformu iQiyi, video paylaşım sitesi Youku gibi bilinen mecralara Programattik aracılığıyla Türkiye’den reklam verilebiliyor. Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki yerel reklam temsilcileri ile yaptığı anlaşmalar sayesinde Programattik, dijital reklam hizmetinin yanı sıra bölgeye ait GSM operatörlerinin kullanıcılarına kısa mesaj (SMS) ve e-posta gönderimi de sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Programattik’in teknoloji destekli medya satın alma alanında hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Mail.Ru ve Aviasales iş birlikleri, Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerindeki faaliyetlerimize güç kattı. Programattik ile BDT ülkelerinin yanı sıra Çin, Orta Doğu ve Körfez ülkelerini de kapsayan geniş bir coğrafyada turizm, inşaat, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere pek çok sektörden müşterimizin reklamlarını doğru mecrada hedef kitleye ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.