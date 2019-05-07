HABER

Türk ressamdan, silahlı saldırıda ölen Amerikalı gazeteci anısına sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 00:28 | Son Güncelleme

Türk ressamdan, silahlı saldırıda ölen Amerikalı gazeteci anısına sergi

Türk ressam Ziya Gürel, ABD'de geçen yıl bir yerel gazeteye düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yuman gazeteci Wendi Winters'ın anısına hitaben sergi açtı.

Gürel, ABD'deki üçüncü kişisel sergisi, "İstanbul and Beyond (İstanbul ve Ötesi)" adlı sergisini ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Annapolis Belediye binasında açtı.

Sergi, geçen yıl ABD'de Capital Gazette'ye düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Wendi Winters'a ithaf edildi.

Babasının görevi nedeniyle çocukluğunu İstanbul'da geçiren Winters, Türkiye sevgisiyle tanınıyordu.

Winters'ın vefatının ardından külleri, vasiyeti üzerine Emirgan Parkı'na serpilmişti.

Gürel'in sergisi 30 Haziran'a kadar hafta içi her gün ziyaret edilebilecek.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Gabar şehidi memleketine uğurlandı Gabar şehidi memleketine uğurlandı 
YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (4)YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk ressam

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

İstanbul seçimi ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarih

İstanbul seçimi ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarih

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

MHP Başkanlık Divanı'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

Aslında “Seçim Sandığımız”

Aslında “Seçim Sandığımız”

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.