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Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 18 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden ve ip figürleriyle yaptığı resimlerle dünyaca ünlenen Ahmet Yeşil'in (53) 'Sesler ve İzler' temalı sergisi, ABD’nin New York kentinde sanatseverlerle buluşacak.

Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 18 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden ve ip figürleriyle yaptığı resimlerle dünyaca ünlenen Ahmet Yeşil'in (53) 'Sesler ve İzler' temalı sergisi, ABD’nin New York kentinde sanatseverlerle buluşacak.
Geçen yıllarda dünyanın birçok ülkesinde sergiler açarak Türkiye’yi başarı ile temsil eden ressam Ahmet Yeşil, bu kez ABD’li sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Yeşil'in 16 eseri, 3 Nisan'da Broadway’deki Gallery Max Soho’da sanatseverlerle buluşacak. 26 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergide Yeşil’in son dönemde yaptığı çalışmalara yer verilecek.
Yeni dönemde Asya, Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere birçok ülkede sergisi açacak olan Yeşil, geçen yıl düzenlenen Artexpo’daki sergisindeki çalışmalarından etkilenen galeri yöneticilerinden gelen teklifle serginin programa alındığını belirtti. Yeşil, telife birlikte sergiye yönelik özel çalışmalar yaptığını ifade ederek, "New York’taki sergi, 23 günlük bir sergi olacak. Bu tarih New York ve Soho bölgesi için iyi bir zamandır. Soho bölgesi, A sınıf galerilerin bulunduğu bir bölgedir. Otoriteler ABD’de iyi bir galeri ile başlamak, sanat yaşamımla ilgili iyi bir izlenim, iyi bir etki ve iyi bir iz bırakacağını söylüyor. Bin de bunun inancı ile son dönem 16 eserle New Yorklu sanatseverlerle buluşacağım. Umarım heyecanımızın, coşkumuzun karşılığı olan bir ilgiyi sergimiz görür. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonrası ise sanat kamuoyuna düşüyor" dedi.

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Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecekTürk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecekTürk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecekTürk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek

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